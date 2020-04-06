Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.04.2020 22:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2020 22:04
    ABONE OL

    'den 'ye Antic için başsağlığı mesajı

    (), 'in vefatı nedeniyle camiasına başsağlığı diledi. Başsağlığı mesajında, "Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, ülkesi 'ın milli takımında da görev yapan efsane teknik direktör Radomir Antic'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Antic ailesi, Fenerbahçe camiası ve Avrupa futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    TFF'den Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı

    (), 'in vefatı nedeniyle camiasına başsağlığı diledi.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, ülkesi Sırbistan'ın milli takımında da görev yapan efsane teknik direktör Radomir Antic'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Antic ailesi, Fenerbahçe camiası ve Avrupa futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan 71 yaşındaki Sırp futbol adamı, 'in yanı sıra Real Madrid ve 'da teknik direktörlük yapmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor TFF'den Fenerbahçe'ye Antic için başsağlığı mesajı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri