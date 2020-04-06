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    • 06.04.2020 22:06
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    • 06.04.2020 22:06
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    Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi

    'de forması giyen , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.

    Sağlık çalışanlarına pizza jesti

    'de forması giyen , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.


    North Middlesex Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen yüzlerce pizza için teşekkür ederiz Danny Rose." ifadesine yer verildi.

    29 yaşındaki İngiliz futbolcunun, geçen hafta da hastaneye 19 bin sterlin bağışta bulunduğu belirtildi.

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