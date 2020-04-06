Spor dünyasında corona günlüğü

RONALDO
Karantina dolayısıyla evde olan Ronaldo'nun saç tıraşını sevgilisi Georgina Rodriguez yaptı.
FALCAO
G.Saray'ın yıldız ismi evde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor
BALE
R.Madrid'in yıldızı, golf sopası ile futbol topunu ağlara gönderdiği anı takipçileriyle paylaştı.
NADAL
İspanyol raket evinde kız kardeşi ile tenis oynadı. Ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.
HASAN ALİ
F.Bahçeli futbolcu idmanlarını aksatmıyor. Tek başına sıkı bir çalışma programı uyguluyor.
ALEX
Fener'in efsane oyuncusu da karantina günlerini evinde kalarak ailesiyle geçiriyor
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