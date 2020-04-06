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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü



    RONALDO
    Karantina dolayısıyla evde olan Ronaldo'nun saç tıraşını sevgilisi Georgina Rodriguez yaptı.



    FALCAO
    G.Saray'ın yıldız ismi evde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor



    BALE
    R.Madrid'in yıldızı, golf sopası ile futbol topunu ağlara gönderdiği anı takipçileriyle paylaştı.



    NADAL
    İspanyol raket evinde kız kardeşi ile tenis oynadı. Ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.



    HASAN ALİ
    F.Bahçeli futbolcu idmanlarını aksatmıyor. Tek başına sıkı bir çalışma programı uyguluyor.



    ALEX
    Fener'in efsane oyuncusu da karantina günlerini evinde kalarak ailesiyle geçiriyor

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