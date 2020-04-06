Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona erecek olan Alper Potuk ile ilgili henüz karar vermemesi nedeniyle sarıkırmızılılar, 28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Emre'ye yöneldi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı ekipten 2016- 2017 yılında Deportivo'ya transfer olarak dikkat çeken Emre, Al Wahda'da da forma giydi. İspanya İkinci Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Deportivo'da mutsuz olan başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin sona erecek olması da Göztepe'ye avantaj kazandırıyor.