Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.04.2020 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2020 10:44
    ABONE OL

    'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz transfer gelişmesi

    'ın altyapısından çıkarak Milli Takım'a kadar yükselen, ardından İspanya'nın yolunu tutarak Deportivo forması giyen 'ın Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi. Başarılı futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı forma giyeceği belirtildi. İşte detaylar...

    G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri dönüyor

    Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başlayan Göztepe, dış transferde on numara pozisyonu için yerli yıldızları gündemine aldı.

    Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılması gündeme gelen Alper Potuk'tan sonra İspanya ekibi Deportivo La Coruna'dan Emre Çolak'ı da listesine ekledi.

    Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona erecek olan Alper Potuk ile ilgili henüz karar vermemesi nedeniyle sarıkırmızılılar, 28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Emre'ye yöneldi.

    Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı ekipten 2016- 2017 yılında Deportivo'ya transfer olarak dikkat çeken Emre, Al Wahda'da da forma giydi. İspanya İkinci Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Deportivo'da mutsuz olan başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin sona erecek olması da Göztepe'ye avantaj kazandırıyor.

    DÖNMEK İSTİYOR
    Kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi planlayan Emre Çolak'a menajeri kanalıyla teklif götürecek olan sarı-kırmızılı yönetim sezon bitmeden transferi mutlu sonla noktalamak istiyor.

    9 KUPA KAZANDI
    Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, sarı-kırmızılı ekipte bir çok önemli başarı elde etti. 28 yaşındaki futbolcu Cim-Bom'da A takımda 3'er Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 kupa birden sığdırmayı başardı. Emre Çolak, Galatasaray'da 181 karşılaşmada görev yaptı ve 19 gol kaydetti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz transfer gelişmesi
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri