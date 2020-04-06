Lig arası sakatlara yaradı!

Trabzon'da salgın nedeniyle lige verilen ara en çok sakat oyunculara yaradı. Uzun süredir sakat olan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet ve Ndiaye bu süreçte hazır hale gelecek. Teknik patron Hüseyin Çimşir de bu isimleri bekliyor. Trabzon'da salgın nedeniyle lige verilen ara en çok sakat oyunculara yaradı. Uzun süredir sakat olan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet ve Ndiaye bu süreçte hazır hale gelecek. Teknik patron Hüseyin Çimşir de bu isimleri bekliyor.
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