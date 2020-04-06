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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    'da gençlik harekatı! Diaby, Kudus, Fitz ve Bukari mercek altına alındı...

    Devre arası gençleştirme operasyonuna başlayan yeni sezon için de Diaby, Kudus, Fitz ve Bukari’yi mercek altına aldı. Son karar ’in...

    Gençlik harekatı

    Fatih Terim'in "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması sonrası 'da başlayan gençlik harekatı sürüyor. Scout ekibinin yeni sezon için teknik heyetin masasına 4 yeni isim koyduğu öğrenildi. Listenin en başında Paços'tan Mohamed Diaby var.


    Mohammed Kudus

    HEPSİ ÇOK POTANSİYELLİ
    23 yaşındaki ön libero sezon sonu serbest kalacak. Scout'un önerdiği 2. isim Nordsjaelland'lı … 19 yaşındaki Ganalı 8 numara oynuyor.


    Osman Bukari

    Trencin'li de teknik heyete önerildi.


    Dominik Fitz

    TERİM RAPORUNU VERECEK
    Ganalı sağ kanat 21 yaşında… Scout'un son gözdesi ise Wien'de oynayan . Avusturyalı 10 numara, sağ kanatta ve forvette de görev yapıyor. Bu 4 ismi incelemeye alan kısa sürede raporunu verecek. Ardından onay verilen isimlerle temaslar başlayacak.

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