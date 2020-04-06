Fatih Terim'in "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması sonrası Galatasaray'da başlayan gençlik harekatı sürüyor. Scout ekibinin yeni sezon için teknik heyetin masasına 4 yeni isim koyduğu öğrenildi. Listenin en başında Paços'tan Mohamed Diaby var.





Mohammed Kudus



HEPSİ ÇOK POTANSİYELLİ

23 yaşındaki ön libero sezon sonu serbest kalacak. Scout'un önerdiği 2. isim Nordsjaelland'lı Mohammed Kudus… 19 yaşındaki Ganalı 8 numara oynuyor.





Osman Bukari



Trencin'li Osman Bukari de teknik heyete önerildi.





Dominik Fitz



TERİM RAPORUNU VERECEK

Ganalı sağ kanat 21 yaşında… Scout'un son gözdesi ise Avusturya Wien'de oynayan Dominik Fitz. Avusturyalı 10 numara, sağ kanatta ve forvette de görev yapıyor. Bu 4 ismi incelemeye alan Fatih Terim kısa sürede raporunu verecek. Ardından onay verilen isimlerle temaslar başlayacak.