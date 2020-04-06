İtalya Ligi temsilcilerinden Fiorentina'da covid-19'a yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı. Floransa temsilcisi, 3 oyuncusunun da virüsü yendiğini açıkladı…





CORONAVİRÜS ÇIKTI İNTİHAR ETTİ

Fransa Ligi ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, coronavirüsü testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Gonzalez'in ardında bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi.







BAYERN MÜNİH SAHAYA İNİYOR

Alman ekibi Bayern Münih, coronavirüs arasının biteceğini duyurdu. Futbolcuların yarından itibaren 4'erli gruplara ayrılarak açık havada toplamda 21 futbolcunun çalışmasının deneneceği açıklandı.







ŞAMPİYON TAKIMLARLA 'EVDE KAL' MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı paylaşımlarla G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un evinde kazandığı başarılara dikkat çekti ve 'Evde kal' mesajı verdi. Kasapoğlu, "Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın" ifadelerini kullandı.







AMİNU: BU IRKÇILIKTIR HEM DE SAF IRKÇILIK!

Çaykur Rizersporlu Umar Aminu, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep'in golcüsü Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi. Aminu, "Bu ırkçılıktır, saf ırkçılıktır" dedi…



SAVAŞTA SAKAT KALAN HAMİS'İ BREZİLYA'YA DAVET ETTİLER

Suriye'de bombardımanda sağ bacağını kaybeden ve Türkiye'de takılan protezle ayağa kalkan 8 yaşındaki Hamis el Gacir'in sokakta Santos formasıyla futbol oynadığı görüntülerin ulaştığı Brezilya kulübü, çocukla iletişime geçti. Santos'un basın sorumlusu Isabel Luchesi, Whatsapp üzerinden Hamis'i arayıp Brezilya'ya davet etti.



