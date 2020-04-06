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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    ’da 3 isim virüsü yendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    temsilcilerinden 'da covid-19'a yakalanan , ve 'nin son testleri negatif çıktı. Floransa temsilcisi, 3 oyuncusunun da virüsü yendiğini açıkladı…

    Fiorentina’da 3 isim virüsü yendi

    İtalya Ligi temsilcilerinden 'da covid-19'a yakalanan , ve 'nin son testleri negatif çıktı. Floransa temsilcisi, 3 oyuncusunun da virüsü yendiğini açıkladı…


    CORONAVİRÜS ÇIKTI İNTİHAR ETTİ
    Fransa Ligi ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, coronavirüsü testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Gonzalez'in ardında bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi.



    BAYERN     MÜNİH SAHAYA İNİYOR
    Alman ekibi , coronavirüs arasının biteceğini duyurdu. Futbolcuların yarından itibaren 4'erli gruplara ayrılarak açık havada toplamda 21 futbolcunun çalışmasının deneneceği açıklandı.



    ŞAMPİYON TAKIMLARLA 'EVDE KAL' MESAJI
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı paylaşımlarla G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un evinde kazandığı başarılara dikkat çekti ve 'Evde kal' mesajı verdi. Kasapoğlu, "Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın" ifadelerini kullandı.



    AMİNU: BU IRKÇILIKTIR HEM DE SAF IRKÇILIK!
    Çaykur Rizersporlu Umar Aminu, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, 'in golcüsü Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi. Aminu, "Bu ırkçılıktır, saf ırkçılıktır" dedi…

    SAVAŞTA SAKAT KALAN HAMİS'İ BREZİLYA'YA DAVET ETTİLER
    Suriye'de bombardımanda sağ bacağını kaybeden ve 'de takılan protezle ayağa kalkan 8 yaşındaki Hamis el Gacir'in sokakta Santos formasıyla futbol oynadığı görüntülerin ulaştığı kulübü, çocukla iletişime geçti. Santos'un basın sorumlusu Isabel Luchesi, Whatsapp üzerinden Hamis'i arayıp Brezilya'ya davet etti.

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