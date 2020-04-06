



Yaşanan corona kabusuna rağmen yeni sezonun kadro planlamasına tam gaz devam eden F.Bahçe'de gündemin en sıcak iki ismi Caner Erkin ve Gökhan Gönül "2016'da en iyi iki yıldızımızı ezeli rakibimize kaptırdık" diye sürekli dert yanan Başkan Ali Koç bizzat düğmeye bastı.