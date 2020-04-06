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Ferdinand soyadı dünya futboluna yabancı değil; en çok bilinen de hiç kuşkusuz ki yakın zamanda futbola veda eden Rio Ferdinand. Manchester United'in Rio'su ile Beşiktaş'ı Les Ferdinand'ı kuzendir. Rio'nun kardeşi West Ham United'da oynayan Anton ve Woking futbolcusu Anton da Les'in diğer kuzenleridir. Sadece Ferdinand deyince hangisi olduğu anlaşılmaz ama Quens Park Rangers taraftarlarının ona taktığı lakap olan "Sir" derseniz "bizim" Ferdinand anlaşılır. 1997'de yayınlanan otobiyografik kitabının ismi de bu yüzden "Sir Les"tir. Kitabında da Beşiktaş'tan övgüyle ve sevgiyle söz etmiştir. Kısacası "Sir Les" ile Beşiktaş arasındaki sevgi karşılıklıdır. Futbolcu Ferdinand Ailesi'nin en büyüğü olan Les, 8 Aralık 1966'da Londra'nın batısında yer alan Acton'da doğdu. Küçük yaşta Londra takımları Southall ve Hayes'te oynadı. Quens Park Rangers (QPR) onu 50 Bin Pound'a aldığında yıl 1987'ydi. Takımda yedek kalmıştı. Beşiktaş'ın hocası Gordon Milne yakın arkadaşı QPR yöneticisi Jim Smith'ten iyi bir forvet tavsiye etmesini isteyince o da Ferdinand'ı söyledi. Les o günler için şöyle diyor: "O zamanlar Türkiye hakkında bildiğim tek şey Midnigt Express (Geceyarısı Ekspresi) filmiydi. Milne ile konuşunca rahatladım ve gitmeye karar verdim" Les, 1988'de geldiği Beşiktaş'ta 24 maçta 14 gol attı. Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi, ilki Ferdinand'ın attığı golle, iki maçta da yenerek şampiyon olurken Ferdinand baş roldeydi. Sezon sonunda Beşiktaş hem kulüp hem de taraftar olarak Les'i bırakmak istemedi hatta Kraliçe'ye mektup yazanlar bile olmasına rağmen anlaşma sağlanamadı ve Les QPR'ye geri döndü.