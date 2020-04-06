"Beşiktaş, benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Beşiktaş'ta olgunlaştım. O yıllarda İstanbul'da tesis imkanları kısıtlıydı ama çok iyi bir kadroda yer alıyordum. Kulüp içinde dayanışma ve sıcak, samimi bir arkadaş ortamı gördüm. Beşiktaş'ta kazandığım tecrübeler beni Premier Lig'de daha iyi yerlere taşıdı. Türkiye'de geçirdiğim günlerimi seviyorum ve özlüyorum. Yıllar geçse de beni unutmadıklarını biliyorum. Taraftarların sosyal medyadaki desteğine teşekkür ediyorum." Bir futbolcunun sadece bir sezon oynayıp taraftarın gönlüne taht kurmasına ve aradan bunca yıl geçmesine rağmen unutulmamasına en iyi örnek Les Ferdinand'tır.
SEMPATİK GOLCÜ
Attığı goller hele ki bütün Fenerbahçe defansını çalımlayıp attığı o gol mü, güçlü fiziğine rağmen hızı ve yumuşak stili mi; Sempatikliği mi? Belki de hepsi birden onu Beşiktaş'ın unutulmazları arasına soktu. Beşiktaş'ta oynarken Türk spor kamuoyunun bilmediği büyük bir üzüntüsü vardı. Les 9 yaşındayken annesi meme kanseri olmuştu. Her fırsatta yanına koştuğu, 1990'da kaybettiği annesi o esnada kemoterapi görüyordu.
AİLECEK FUTBOLCULAR
Ferdinand soyadı dünya futboluna yabancı değil; en çok bilinen de hiç kuşkusuz ki yakın zamanda futbola veda eden Rio Ferdinand. Manchester United'in Rio'su ile Beşiktaş'ı Les Ferdinand'ı kuzendir. Rio'nun kardeşi West Ham United'da oynayan Anton ve Woking futbolcusu Anton da Les'in diğer kuzenleridir. Sadece Ferdinand deyince hangisi olduğu anlaşılmaz ama Quens Park Rangers taraftarlarının ona taktığı lakap olan "Sir" derseniz "bizim" Ferdinand anlaşılır. 1997'de yayınlanan otobiyografik kitabının ismi de bu yüzden "Sir Les"tir. Kitabında da Beşiktaş'tan övgüyle ve sevgiyle söz etmiştir. Kısacası "Sir Les" ile Beşiktaş arasındaki sevgi karşılıklıdır. Futbolcu Ferdinand Ailesi'nin en büyüğü olan Les, 8 Aralık 1966'da Londra'nın batısında yer alan Acton'da doğdu. Küçük yaşta Londra takımları Southall ve Hayes'te oynadı. Quens Park Rangers (QPR) onu 50 Bin Pound'a aldığında yıl 1987'ydi. Takımda yedek kalmıştı. Beşiktaş'ın hocası Gordon Milne yakın arkadaşı QPR yöneticisi Jim Smith'ten iyi bir forvet tavsiye etmesini isteyince o da Ferdinand'ı söyledi. Les o günler için şöyle diyor: "O zamanlar Türkiye hakkında bildiğim tek şey Midnigt Express (Geceyarısı Ekspresi) filmiydi. Milne ile konuşunca rahatladım ve gitmeye karar verdim" Les, 1988'de geldiği Beşiktaş'ta 24 maçta 14 gol attı. Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi, ilki Ferdinand'ın attığı golle, iki maçta da yenerek şampiyon olurken Ferdinand baş roldeydi. Sezon sonunda Beşiktaş hem kulüp hem de taraftar olarak Les'i bırakmak istemedi hatta Kraliçe'ye mektup yazanlar bile olmasına rağmen anlaşma sağlanamadı ve Les QPR'ye geri döndü.
8 SEZONDA 80 GOL
İngiliz futbolunda yıldız olması da bu dönüş sonrasıdır. "Fazla uzun kaldım" dediği QPR'de 8 sezonda 80 gol attı. Son sezonunda attığı 24 gol onu 6 Milyon Pound transfer ücretiyle 1995'te New Castle United'a taşıdı. Orada ünlü golcü Alan Shearer'le birlikte iyi bir ikili oldular. İki sezon boyunca oynadığı 68 maçta 31 gol attı. 1997'de 6 Milyon Pound'a çocukken taraftarı olduğu Totenham'a transfer oldu. Londra takımında 6 sezon kaldı ama geçirdiği sakatlıklar sonucu 118 maça çıkıp, 33 gol atabildi. Ayrıldığına pişman olduğunu söylediği West Ham'a geri döndü ama eski performansından uzaktı. Leicester, Bolton, Reading ve Watford formalarını da giyerek 40 yaşında futbola veda etti. Les, 1993-1998 arası İngiltere A Milli Takımı'nda 17 maçta 5 gol attı. Futbolculuk sonrası Totenham'a yardımcı hoca ve sonra da QPR'de Futbol Direktörü oldu.
KRALİÇEYE MEKTUP YAZDILAR
Beşiktaş ve taraftarlar Les Ferdinand'ı bırakmak istemedi… Hatta bazı Siyah-Beyazlı taraftarlar Kraliçe'ye mektup yazdı…
24 MAÇTA 14 GOLÜ VAR
Beşiktaş forması giyen Les Ferdinand, Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe'ye gol atmayı başardı. Kartal'da 24 maçta 14 gole imza attı.
EFSANELER-7 / TAYFUN ER
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