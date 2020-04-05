Abdulkadir Ömür'ün menajeri açıkladı: Askeri eğitim aldı!

Trabzon'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, 61.saat.com'a özel açıklamalar yaptı. Ergezen, "Gencecik bir futbolcunun bu kadar ümit vaat eden futbolcunun sakatlık geçirmesi iyi değildi. Bazen düşünüyordum acaba tekrar dönebilecek mi diye? Yurtdışında hiç tanımadığı bir yerde ameliyat oluyor ve tedavi görüyor. Orada askeri eğitime tabi tutuldu'' dedi.

'ALLAH KORUSUN' DIYORUM

ERGEZEN, "Abdülkadir'in geri dönmesi doğru zamanlamaydı. Onunla ayaklı birşey diyemiyorum ama her topu ayağına aldığında yüreğim hopluyor. Belki uzun süre sahada görmediğimiz için top ayağındayken 'Allah korusun' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Bordo-Mavililer'in özkaynaklarından Abdülkadir, 21 yaşında olmasına rağmen 4 yıldır A takımda mücadele ediyor.