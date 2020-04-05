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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    Cimbom yaşanan büyük sağlık sıkıntısı sonrası iyice kenetlendi

    Coronavirüs kabusunun takıma kattığı artı değer ’in futbolcularla yaptığı görüntülü görüşmeye yans-ı dı… Sarı-Kırmızılılar eskisinden daha da fazla birbirine bağlandı

    Corona motivasyonu!
    Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın coronavirüs testlerinin üst üste pozitif çıkmasıyla adeta kabusu yaşayan birkez daha krizden güçlenerek çıkmayı başardı... Sarı-Kırmızılılar son yıllarda olduğu gibi yaşanan sıkıntı sonrasında daha da kenetlendi.

    KABUS HERKESİ BAĞLADI!
    Birlik beraberlik havası, Terim'in futbolcularla yaptığı görüntülü görüşmeye de yansıdı. Coronavirüs kabusunun herkesi birbirine daha da bağladığı gözlendi.




    HERKESİ ÇOK ÖZLEDİM
    Futbolcuların mesajları da müthiş motivasyonu gözler önüne serdi. Muslera, "Herkesi çok özledim. Sahada olacağımız anı bekliyorum. Her zaman Nagatomo gibi gülümse" dedi.

    YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE
    Falcao, "Hepinizi özlüyorum ve tekrar görüşeceğimiz günü bekliyorum" derken, Feghouli, "Arkadaşlar kendinize ve ailenize iyi bakın. Sizleri özledim, yakında görüşmek üzere" mesajını attı.

    TERİM 13 NİSAN'I BEKLİYOR
    30 Mart'ta hastaneden taburcu olan Terim evde 14 günlük karantina sürecinde. Terim 13 Nisan'da eski yaşamına geri dönecek.

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