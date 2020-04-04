UEFA: Ligleri tamamlayın

futbolunun patronu UEFA, coronavirüs nedeniyle tatil edilen liglerin tamamlanmasını istiyor. Önceki gün toplantı yapılan 55 ülke federasyonuna, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson imzalı gönderilen mektupta, ne kadar gecikme olursa olsun sezonun tamamlanmasının önemi ve önceliğinin altı çizdi. Ayrıca UEFA'nın liglerini iptal eden ülkelerin takımlarını 2020-21'de Avrupa Kupaları'na almama yönünde karar verdiği öne sürülüyor.