Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    UEFA: Ligleri tamamlayın

    Önceki gün toplantı yaptığı 55 ülke federasyonuna mektup gönderen UEFA, ne kadar gecikme olursa olsun liglerin tamamlanması yönünde görüş bildirdi.

    UEFA: Ligleri tamamlayın
    Avrupa futbolunun patronu UEFA, coronavirüs nedeniyle tatil edilen liglerin tamamlanmasını istiyor. Önceki gün toplantı yapılan 55 ülke federasyonuna, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson imzalı gönderilen mektupta, ne kadar gecikme olursa olsun sezonun tamamlanmasının önemi ve önceliğinin altı çizdi. Ayrıca UEFA'nın liglerini iptal eden ülkelerin takımlarını 2020-21'de Avrupa Kupaları'na almama yönünde karar verdiği öne sürülüyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor UEFA: Ligleri tamamlayın
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri