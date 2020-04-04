TFF’den Süper Lig’in geleceği ile ilgili çok net açıklama: Hazirana kadar futbol yok

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nedeniyletümAvrupa ligleri gibiara verilen SüperLig'in geleceği belirsizliğinikoruyor…Önceki gün UEFAve 55 ülke federasyonununkatılımıylatelekonferans yapanTürkiye Futbol Federasyonu'ndanliglerinbaşlangıç tarihiyleilgili net biraçıklamada geldi.şu ifadeler kullanıldı:"Tüm çabamız insanhayatı önceliğindentaviz vermeden,UEFA ile ortak hareketederek 2019-20sezonunun sağlıklışekilde tamamlanmasıiçindir"hazırlık sürecide göz önündebulundurulduğundaliglerimiz en erkenHaziran ayı başındaoynanabilecektir.10 alternatifli senaryo,plan ve programda hazırdır."ilgili süreç; devletimizin kararları, ve UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir."1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Haziranda ve temmuzda başlama planımız var. Her türlü ağustos sonunda liglerimizi bitirmiş olabileceğiz" dedi.TFF oyuncu istiyor. sözleşmeleri konusunda UEFA'nın oluşturduğu çalışma grubunun kararının beklendiğini de duyurdu.