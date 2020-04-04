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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    TFF’den Süper Lig’in geleceği ile ilgili çok net açıklama: Hazirana kadar futbol yok

    Türkiye Futbol Federasyonu, “Takımların hazırlık süreci göz önünde bulundurulduğunda ligler en erken haziran başında başlayabilir. Tüm çabamız 2019-20 sezonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanması içindir” ifadesini kullandı.

    Hazirana kadar futbol yok
    Coronavirüs nedeniyle tüm Avrupa ligleri gibi ara verilen Süper Lig'in geleceği belirsizliğini koruyor… Önceki gün UEFA ve 55 ülke federasyonunun katılımıyla telekonferans yapan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan liglerin başlangıç tarihiyle ilgili net bir açıklamada geldi.

    ÖNCELİK İNSAN HAYATI
    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tüm çabamız insan hayatı önceliğinden taviz vermeden, UEFA ile ortak hareket ederek 2019-20 sezonunun sağlıklı şekilde tamamlanması içindir"



    10 ALTERNATİFLİ SENARYO
    "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken Haziran ayı başında oynanabilecektir. 10 alternatifli senaryo, plan ve program da hazırdır."



    MAYISTA YİNE GÖRÜŞÜLECEK
    "Liglerle ilgili süreç; devletimizin kararları, ve UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir."

    HER TÜRLÜ PLAN VAR
    TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Haziranda ve temmuzda başlama planımız var. Her türlü ağustos sonunda liglerimizi bitirmiş olabileceğiz" dedi.

    SÖZLEŞMELER GÖRÜŞÜLECEK
    TFF oyuncu istiyor. sözleşmeleri konusunda UEFA'nın oluşturduğu çalışma grubunun kararının beklendiğini de duyurdu.

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