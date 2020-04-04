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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…




    FELIPE MELO
    Cimbom'un eski yıldızı futboldan uzak kalmıyor. Mutfakta dahi top oynuyor.



    HÜSEYİN TÜRKMEN
    Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu mutfağa girdi. Hünerlerini gösterdi.


    SADIK ÇİFTPINAR
    Sadık, çocuğunu işaret ederek, "Hocam bugün çok çalıştırdı" ifadelerini kullandı



    CAIÇARA
    Başakşehir'in Brezilyalısı evindeki vaktini oğluyla oynayarak değerlendiriyor.



    IŞIL ALBEN
    G.Saray Kadın Basketbol Takımı kaptanı, oyun oynadığı anları sosyal medyada yayınladı


    LENS
    Beşiktaşlı oyuncu antrenman fotoğrafını, "Sahada olmayı özledim" notuyla paylaştı

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