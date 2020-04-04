Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…









FELIPE MELO

Cimbom'un eski yıldızı futboldan uzak kalmıyor. Mutfakta dahi top oynuyor.







HÜSEYİN TÜRKMEN

Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu mutfağa girdi. Hünerlerini gösterdi.







SADIK ÇİFTPINAR

Sadık, çocuğunu işaret ederek, "Hocam bugün çok çalıştırdı" ifadelerini kullandı







CAIÇARA

Başakşehir'in Brezilyalısı evindeki vaktini oğluyla oynayarak değerlendiriyor.







IŞIL ALBEN

G.Saray Kadın Basketbol Takımı kaptanı, oyun oynadığı anları sosyal medyada yayınladı





LENS

Beşiktaşlı oyuncu antrenman fotoğrafını, "Sahada olmayı özledim" notuyla paylaştı