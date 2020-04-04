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    • 04.04.2020 12:34
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    • 04.04.2020 12:34
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    'da corona virüs alarmı! Başkan Yardımcısı 'in testi pozitif çıktı

    Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ana kara Çin dışında en çok Avrupa ülkeleri etkilendi. Bu ülkelerinde başında da İspanya geliyor. 'nın da ertelendiği İspanya'da ölü sayısı 10 bini aşarken, vaka 117 bin 710. Ülkede durum böyle iken şoke eden haber 'dan geldi. Barcelona'dan o ismin corona virüs testi pozitif çıktı. İşte detaylar...

    Barcelona'da şok! Testi pozitif çıktı

    Kısa bir süre önce Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmış ve test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi. 'da bir korona virüs şoku daha yaşanıyor.

    TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona Başkan Yardımcısı 'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Şu an için durumunun iyi olduğu belirtilirken Cardoner, Katalan ekibinde testi pozitifi çıkan 3.kişi oldu.

    TÜM FUTBOLCULAR KARANTİNADA

    Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.

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