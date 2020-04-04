Lefter Küçükandonyadis: O bir Ordinaryüs

Ordinaryüs, Türk üniversitelerinde 1960 öncesinde, en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilen unvandı. Bir başka deyişle en yüksek derecedeki akademik kadro unvanıydı. Futbol dünyasında "Ordinaryüs" denince akla tek kişi gelir: Lefter! Lefter'in yakın arkadaşı Manol Taylan için Fenerbahçe "hastası" desek yanlış ve kaba bir ifade olmaz. Fenerbahçe Divan Kurulu üyesiydi. Tribünde maç seyrederken keyiflenince cebinde sürekli taşıdığı şekerlerden, başta Lefter olmak üzere, yanında oturan kişinin ağzına ikram etmesiyle tanınıyor. Ne var ki Manol'un Fenerbahçe tarihindeki önemi asıl olarak Lefter'e "Ordinaryüs" lakabını takan kişi olmasıdır.
LAKABI BENİMSENDİ
1957'de oynanan bir Fenerbahçe maçında, top Lefter'in ayağına gelince "Hadi Ordinaryüs!" diye bağırmış. Bu unvan ya da lakap Lefter'e çok da yakıştığı için hemen benimsenmiş. Ondan sonra da her maçta, bir sessizlik anında Lefter'in duyacağı şekilde "Ordinaryüs" diye bağırıyor. Lefter de bu duruma öyle alışmış ki topu ayağına alınca Taylan'ın bağırmasını beklermiş. Sesi duyduktan sonra gülümseyerek topu sürmeye devam edermiş.
FUTBOL AŞIĞIYDI
Ordinaryüs'ün hayatı hakkında çok farklı bilgiler var. Çok sayıda kaynaktan ve farklı dilden yaptığım araştırma içinde doğru bildiklerimi sizinle paylaşacağım. Lefter, 21 Aralık 1924'te Büyükada'da doğdu. 9 kardeşin en küçüğüydü. Babası yüzyılın başlarında Arnavutluk'tan gelmiş bir balıkçı, annesi ise terzilik yapan yerleşik bir Rum'du. Doğduğunda ismi Elefterios'tan yani özgürlük sözcüğünden türeme "Lefteris Andonyadis"ti. Küçük yaşta içinde düşen futbol aşkı yüzünden okuldan bile kaçıyor, bu yüzden de annesinden sık sık dayak yiyordu. İlkokuldan sonra eğitimine devam etmedi. Sokak sonrası adanın futbol kulübü Büyükada Gençlik takımında oynamaya başladı. 1941'de dönemin iyi takımlarından Taksim'e transfer edildi. Lisans çıkarmak için yaşı bir yaş büyütüldü. 1974'te Yunanistan'a göç eden ağabeyi Panagis Andonyadis de o yıllarda çok iyi bir futbolcuydu. Futbol dünyasında iki Andonyadis olunca ona "Küçük Andonyadis" dediler. İki sezon oynayıp dikkatleri üzerine çekmişti ki askere gitti. Diyarbakır'da 4 yıl askerlik yaptı. O döneme ait futbol hatırası ise, sahte lisansla Diyarbakırspor forması giydirilip Mersin İdman Yurdu'na karşı 1-0'lık galibiyette golü atan futbolcu olmasıdır. Askerlik dönüşü Baba Hakkı'nın tüm ısrarına karşı Beşiktaş'a gitmedi çünkü o Fenerbahçe taraftarıydı. Sinema oyuncusu Necip Tekçe vasıtasıyla Fenerbahçe'ye gittiğinde yıl 1947'ydi. İlk antrenmanda yedek takımda oynayıp A takıma 4 gol atınca "ayıp oldu" diyerek duş bile almadan adeta kaçarak bir hafta ortadan kayboldu.
BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Lefter o zaman için sol haf denen mevkide oynuyor, ipe dizer gibi çalım atıyor, iki ayağıyla hem oyun kuruyor hem de şut atıyordu. "Ver Leftere, yaz deftere" sloganı golcülüğüne ne kadar güven duyulduğuna dair bir söz olarak tarihe geçti. 1951'de bonservis ücreti ödenerek yurt dışına giden ilk futbolcu olarak Fiorentina'ya transfer oldu. Ertesi sezon Nice'e geçti ve 1953'te Fenerbahçe'ye geri döndü. 1964'e kadar oynadığı Fenerbahçe'de toplam 615 kez forma giydi ve 423 gol attı. 1964'te İstanbul'dan göç eden Rumların kurduğu AEK'ya gitti. Selanik Herkül takımıyla oynanan maçta kavga ettiği için 5 maç sonra futbolu bıraktı ve Atina'nın Egaleo takımında hocalık yapmaya başladı. Teknik direktörlük hayatına 1965'te Güney Afrika'nın Supersport United takımında devam etti ve daha sonra da o zamanki adıyla Türkiye 2. Liginden çok sayıda takım çalıştırdı. 1972'de Hocalığı da bırakarak çok sevdiği Büyükada'ya döndü. 6-7 Eylül 1955'te evinin camları kırıldı, 1974'te dövüldü ama o hep ülkesinde kalmayı seçti. Lefter 13 Ocak 2012'de hayata veda etti ve Büyükada'daki aile kabristanına gömüldü.
ONLARLA DOSTLUK KAZANDI
Lefter ile Metin Oktay'ın kaptanlık yaptığı derbilerde önce hep dostluk kazandı. İki kaptan da derbi tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.
İKİ EFSANE 2009'DA BULUŞTU
F.Bahçe'nin iki efsanesi Lefter ve Alex, 2009 yılında Büyükada'da bir araya gelmişti
EFSANELER - 5 / TAYFUN ER
LAKABI BENİMSENDİ
1957'de oynanan bir Fenerbahçe maçında, top Lefter'in ayağına gelince "Hadi Ordinaryüs!" diye bağırmış. Bu unvan ya da lakap Lefter'e çok da yakıştığı için hemen benimsenmiş. Ondan sonra da her maçta, bir sessizlik anında Lefter'in duyacağı şekilde "Ordinaryüs" diye bağırıyor. Lefter de bu duruma öyle alışmış ki topu ayağına alınca Taylan'ın bağırmasını beklermiş. Sesi duyduktan sonra gülümseyerek topu sürmeye devam edermiş.
FUTBOL AŞIĞIYDI
Ordinaryüs'ün hayatı hakkında çok farklı bilgiler var. Çok sayıda kaynaktan ve farklı dilden yaptığım araştırma içinde doğru bildiklerimi sizinle paylaşacağım. Lefter, 21 Aralık 1924'te Büyükada'da doğdu. 9 kardeşin en küçüğüydü. Babası yüzyılın başlarında Arnavutluk'tan gelmiş bir balıkçı, annesi ise terzilik yapan yerleşik bir Rum'du. Doğduğunda ismi Elefterios'tan yani özgürlük sözcüğünden türeme "Lefteris Andonyadis"ti. Küçük yaşta içinde düşen futbol aşkı yüzünden okuldan bile kaçıyor, bu yüzden de annesinden sık sık dayak yiyordu. İlkokuldan sonra eğitimine devam etmedi. Sokak sonrası adanın futbol kulübü Büyükada Gençlik takımında oynamaya başladı. 1941'de dönemin iyi takımlarından Taksim'e transfer edildi. Lisans çıkarmak için yaşı bir yaş büyütüldü. 1974'te Yunanistan'a göç eden ağabeyi Panagis Andonyadis de o yıllarda çok iyi bir futbolcuydu. Futbol dünyasında iki Andonyadis olunca ona "Küçük Andonyadis" dediler. İki sezon oynayıp dikkatleri üzerine çekmişti ki askere gitti. Diyarbakır'da 4 yıl askerlik yaptı. O döneme ait futbol hatırası ise, sahte lisansla Diyarbakırspor forması giydirilip Mersin İdman Yurdu'na karşı 1-0'lık galibiyette golü atan futbolcu olmasıdır. Askerlik dönüşü Baba Hakkı'nın tüm ısrarına karşı Beşiktaş'a gitmedi çünkü o Fenerbahçe taraftarıydı. Sinema oyuncusu Necip Tekçe vasıtasıyla Fenerbahçe'ye gittiğinde yıl 1947'ydi. İlk antrenmanda yedek takımda oynayıp A takıma 4 gol atınca "ayıp oldu" diyerek duş bile almadan adeta kaçarak bir hafta ortadan kayboldu.
BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Lefter o zaman için sol haf denen mevkide oynuyor, ipe dizer gibi çalım atıyor, iki ayağıyla hem oyun kuruyor hem de şut atıyordu. "Ver Leftere, yaz deftere" sloganı golcülüğüne ne kadar güven duyulduğuna dair bir söz olarak tarihe geçti. 1951'de bonservis ücreti ödenerek yurt dışına giden ilk futbolcu olarak Fiorentina'ya transfer oldu. Ertesi sezon Nice'e geçti ve 1953'te Fenerbahçe'ye geri döndü. 1964'e kadar oynadığı Fenerbahçe'de toplam 615 kez forma giydi ve 423 gol attı. 1964'te İstanbul'dan göç eden Rumların kurduğu AEK'ya gitti. Selanik Herkül takımıyla oynanan maçta kavga ettiği için 5 maç sonra futbolu bıraktı ve Atina'nın Egaleo takımında hocalık yapmaya başladı. Teknik direktörlük hayatına 1965'te Güney Afrika'nın Supersport United takımında devam etti ve daha sonra da o zamanki adıyla Türkiye 2. Liginden çok sayıda takım çalıştırdı. 1972'de Hocalığı da bırakarak çok sevdiği Büyükada'ya döndü. 6-7 Eylül 1955'te evinin camları kırıldı, 1974'te dövüldü ama o hep ülkesinde kalmayı seçti. Lefter 13 Ocak 2012'de hayata veda etti ve Büyükada'daki aile kabristanına gömüldü.
ONLARLA DOSTLUK KAZANDI
Lefter ile Metin Oktay'ın kaptanlık yaptığı derbilerde önce hep dostluk kazandı. İki kaptan da derbi tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.
İKİ EFSANE 2009'DA BULUŞTU
F.Bahçe'nin iki efsanesi Lefter ve Alex, 2009 yılında Büyükada'da bir araya gelmişti
EFSANELER - 5 / TAYFUN ER
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