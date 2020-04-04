Kartal’da Dorukhan sıkıntısı

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen, görüşmelerin ocak ayında sonuca varmaması sebebiyle durduğunu söyledi. Ergezen, "Yazılı teklif de gelmedi" dedi.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen, görüşmelerin ocak ayında sonuca varmaması sebebiyle durduğunu söyledi. Ergezen, "Yazılı teklif de gelmedi" dedi.
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