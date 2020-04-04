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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Kartal’da Dorukhan sıkıntısı

    Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen, görüşmelerin ocak ayında sonuca varmaması sebebiyle durduğunu söyledi. Ergezen, "Yazılı teklif de gelmedi" dedi.

    Kartal’da Dorukhan sıkıntısı
    Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen, görüşmelerin ocak ayında sonuca varmaması sebebiyle durduğunu söyledi. Ergezen, "Yazılı teklif de gelmedi" dedi.

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