Futbolcular coronavirüs sebebiyle hayatlarına devam ederken, sosyal medyada esprili bir paylaşım yapıldı. Futbolarena. com, kuaför hizmetlerinin askıya alınmasına da işaret ederek, Galatasaraylı Radamel Falcao, Fenerbahçeli Muriç, Trabzonsporlu Sörloth ve Beşiktaşlı Burak Yılmaz'a photoshop yöntemiyle saç ve sakal ekledi.
Yıldız futbolcuların uzun saç ve sakallı hali için, "Karantina sonrası Süper Lig" notu düşüldü.
Bu fotoğraflarla ilgili espriler havada uçuştu.
"Karantinada 10 yıl yaşlanmışlar", "Bu halleriyle de çok karizmalar" şekline yorumlar yapıldı.
Yıldız futbolcuların uzun saç ve sakallı hali için, "Karantina sonrası Süper Lig" notu düşüldü.
Bu fotoğraflarla ilgili espriler havada uçuştu.
"Karantinada 10 yıl yaşlanmışlar", "Bu halleriyle de çok karizmalar" şekline yorumlar yapıldı.
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