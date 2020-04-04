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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    sonrası !

    Futbolcular coronavirüs sebebiyle hayatlarına devam ederken, esprili bir paylaşım yapıldı. Ligin yıldız isimlerine photoshop ile saç ve sakal eklemesi yapıldı. Ortaya çıkan görüntüler defalarca paylaşıldı

    Karantina sonrası Süper Lig
    Futbolcular coronavirüs sebebiyle hayatlarına devam ederken, esprili bir paylaşım yapıldı. Futbolarena. com, kuaför hizmetlerinin askıya alınmasına da işaret ederek, Galatasaraylı Radamel Falcao, Fenerbahçeli Muriç, Trabzonsporlu Sörloth ve Beşiktaşlı 'a photoshop yöntemiyle saç ve sakal ekledi.



    Yıldız futbolcuların uzun saç ve sakallı hali için, " sonrası " notu düşüldü.



    Bu fotoğraflarla ilgili espriler havada uçuştu.



    "Karantinada 10 yıl yaşlanmışlar", "Bu halleriyle de çok karizmalar" şekline yorumlar yapıldı.

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