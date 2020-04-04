Hollanda’da ortak görüş: Oynanmasın

Hollanda Ligi'nin dev kulüpleri sezonun geri kalan kısmının oynanmasını istemiyor. Ajax, PSV ve AZ Alkmaar kulüpleri federasyonu bir yazı göndererek, 'Bu sezon iptal edilsin' görüşünü savundu. Hollanda Ligi'nin dev kulüpleri sezonun geri kalan kısmının oynanmasını istemiyor. Ajax, PSV ve AZ Alkmaar kulüpleri federasyonu bir yazı göndererek, 'Bu sezon iptal edilsin' görüşünü savundu.
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