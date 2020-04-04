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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Hollanda’da ortak görüş: Oynanmasın

    Hollanda Ligi'nin dev kulüpleri sezonun geri kalan kısmının oynanmasını istemiyor. Ajax, PSV ve AZ Alkmaar kulüpleri federasyonu bir yazı göndererek, "Bu sezon iptal edilsin" görüşünü savundu.

    Hollanda’da ortak görüş: Oynanmasın
    Hollanda Ligi'nin dev kulüpleri sezonun geri kalan kısmının oynanmasını istemiyor. Ajax, PSV ve AZ Alkmaar kulüpleri federasyonu bir yazı göndererek, "Bu sezon iptal edilsin" görüşünü savundu.

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