G.Saray’da tüm maaşlar ödendi

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve geçtiğimiz günlerde personel maaşlarını yüzde 30 kesintiyle ödeyen Galatasaray yönetimi geri adım attı… Alınan bilgilere göre Başkan Mustafa Cengiz'in talimatı sonrasında eksik kalan maaşların tamamı ödendi. Böylece yaşanan bu sıkıntılı dönemde personelin mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.