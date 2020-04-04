G.Saray’da tüm maaşlar ödendi

sıkıntı yaşayan ve geçtiğimiz günlerde personel maaşlarını yüzde 30 kesintiyle ödeyen Galatasaray yönetimi geri adım attı… Alınan bilgilere göre Başkan Mustafa Cengiz'in talimatı sonrasında eksik kalan maaşların tamamı ödendi. Böylece yaşanan bu sıkıntılı dönemde personelin mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.