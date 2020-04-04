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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Futbolcular için feda zamanı

    Salgın nedeniyle kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluk ortada… Trabzonspor'da yönetim henüz futbolcularla maaşları konusunda görüşme yapmadı... Bordo-Mavili kulüpte oyuncuların bu süreçte maaşlarında fedaya yanaşıp yanaşmayacakları merak konusu…

    Futbolcular için feda zamanı
    Salgın nedeniyle kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluk ortada… Trabzonspor'da yönetim henüz futbolcularla maaşları konusunda görüşme yapmadı... Bordo-Mavili kulüpte oyuncuların bu süreçte maaşlarında fedaya yanaşıp yanaşmayacakları merak konusu…

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