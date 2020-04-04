Futbolcular için feda zamanı

Salgın nedeniyle kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluk ortada… Trabzonspor'da yönetim henüz futbolcularla maaşları konusunda görüşme yapmadı... Bordo-Mavili kulüpte oyuncuların bu süreçte maaşlarında fedaya yanaşıp yanaşmayacakları merak konusu…
Salgın nedeniyle kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluk ortada… Trabzonspor'da yönetim henüz futbolcularla maaşları konusunda görüşme yapmadı... Bordo-Mavili kulüpte oyuncuların bu süreçte maaşlarında fedaya yanaşıp yanaşmayacakları merak konusu…
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