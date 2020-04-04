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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Futbolcular 1 yıl maaş almadan yaşayabilir

    Futbol hayatına Boca Juniors'ta devam eden Carlos Tevez, çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu, "Futbolcular 1 yıl maaş almadan yaşayabilir. Evde kal diye video çekmek bizler için kolay ancak evini geçindirmek için işe gitmek zorunda olan insanlara futbolcular yardım etmeli. Benim de masaya yemek koyamadığım günlerim oldu" dedi.

    Futbolcular 1 yıl maaş almadan yaşayabilir
    Futbol hayatına Boca Juniors'ta devam eden Carlos Tevez, çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu, "Futbolcular 1 yıl maaş almadan yaşayabilir. Evde kal diye video çekmek bizler için kolay ancak evini geçindirmek için işe gitmek zorunda olan insanlara futbolcular yardım etmeli. Benim de masaya yemek koyamadığım günlerim oldu" dedi.

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