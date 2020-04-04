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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    'nin yeni teknik ekibi şekilleniyor! 'un üzerine marka bir isim getirelecek...

    Yönetimi teknik direktörlük koltuğu için ’u belirledi. Başarılı teknik adamın üzerine de sportif direktör getirilecek. Adaylar , Zico ve ...

    'Bulut'ların üstünde

    Fenerbahçe, önümüzdeki sezon teknik direktörlük için Aytemiz Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı ile büyük oranda anlaşmaya vardı… Sarı- Lacivertli yönetimin Erol Bulut sonrası planı ise ortaya çıktı.

    Plana göre Bulut'un üzerinde büyük bir futbol aklı daha olacak…



    HEPSİ DE TANIDIK İSİMLER
    Yönetim, Erol Bulut'un üzerine bir sportif direktör düşünüyor. Bu koltuk için adaylar tanıdık yüzler… Daha önce 'de teknik direktörlük yapmış isimler. Lucescu, Zico ve Daum…



    DAHA SAĞLIKLI BİR YAPI
    F.Bahçe adaylardan birini göreve getirerek Bulut'un üzerindeki yükü hafifletmek amacında. Bu şekilde daha sağlıklı bir yapı olacağı görüşündeler.



    DAUM VE ZİCO DAHA ÖNDE
    Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Adaylardan Daum ve Zico isminin daha ağır bastığı bildirildi…



    ÇİZME'DEN BRAIDA İDDİASI
    İtalyan medyası, Başkanı 'un sportif direktör ile görüştüğünü iddia etti…

    İtalyan medyası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, iki hafta önce Ariedo Braida ile görüştüğünü iddia etti. Braida, sırasıyla Monza, ardından Milan ve sonra da 'da sportif direktör görevinde bulundu. Katalan kulübünde bir ara izleme ekibini de koordine etti. Geçen yıl Barcelona'dan ayrıldı.

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