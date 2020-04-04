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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Fenerbahçeli futbolculardan 100’er bin TL

    İstanbul Valiliği tarafından yürütülen yardım kampanyasına Fenerbahçe'nin yerli ve yabancı futbolcuları da katıldı... Fenerbahçe toplam 5 milyon lira nakit ve ihtiyaç sahiplerine 33 bin koli yardım ile kampanyaya destek olarak büyük alkış toplamıştı. Futbolcuların, kampanyaya kişi başı 100 bin lira ile destek olduğu öğrenildi…

    Futbolculardan 100’er bin TL
    İstanbul Valiliği tarafından yürütülen yardım kampanyasına Fenerbahçe'nin yerli ve yabancı futbolcuları da katıldı... Fenerbahçe toplam 5 milyon lira nakit ve ihtiyaç sahiplerine 33 bin koli yardım ile kampanyaya destek olarak büyük alkış toplamıştı. Futbolcuların, kampanyaya kişi başı 100 bin lira ile destek olduğu öğrenildi…

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