Fenerbahçeli futbolculardan 100’er bin TL

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Valiliği tarafından yürütülen yardım kampanyasına Fenerbahçe'nin yerli ve yabancı futbolcuları da katıldı... Fenerbahçe toplam 5 milyon lira nakit ve ihtiyaç sahiplerine 33 bin koli yardım ile kampanyaya destek olarak büyük alkış toplamıştı. Futbolcuların, kampanyaya kişi başı 100 bin lira ile destek olduğu öğrenildi…