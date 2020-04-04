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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Beşiktaş'ta kaptanlar işbaşına!

    Juventus’ta Ronaldo, Barça’da Messi’nin isteğiyle maaşlar indirildi. Beşiktaş yönetimi de bu görevi kaptanlar Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'a verdi.

    Beşiktaş'ta kaptanlar iş başına!
    Beşiktaş, futbolcu maaşlarında indirim için yeni bir formül geliştirdi. Yönetim, Juventus'ta Ronaldo ve Barcelono'da Messi'nin talepleri sonrası oyuncuların maaşlarını indirmeyi kabul etmesini göz önünde bulundurarak kaptanlar Burak Yılmaz ve Atiba'yı göreve davet etti.

    İkilinin fedakarlığa hazır olduğu öğrenildi. İki kaptanın arkadaşlarını ikna etmek için de ellerinden geleni yapacaklarını ilettiği belirtildi. Burak'ın indirim için yerli oyuncularla, Atiba'nın ise yabancılarla bir araya geleceği öğrenildi.

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