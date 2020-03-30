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    • 30.03.2020 15:29
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    • 30.03.2020 15:29
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    maaşlarda yüzde 70 indirime gittiklerini resmen açıkladı

    Corona virüs en çok Avrupa'yı vurdu. En çok etkilenen ülkelerinde başında geliyor. Pandemi nedeniyle 'nın ertelenmesinin ardından kulüpler maaş kesintisi için oyuncularının kapısını çalmaya başlamıştı. Bu kapsamda 'nın Arjantinli süper yıldızı takım olarak aldıkları kararı açıkladı. Buna göre, stat çalışanlarının maaşlarınının tamamını alabilmesi için futbolcular maaşlarında yüzde 70 indirime gitmeyi kabul etti.

    İnanılmaz karar! Messi açıkladı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol kulüplerini de vurdu. Liglerin askıya alınması ve maçların durmasıyla kulüplerin önemli gelir kaynakları ortadan kalktı. Müsabakalar oynanmayacağı için hem kulüpler kriz yaşarken hem de stat çalışanları ve personelin maaşları tehlikeye girdi.

    EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARAR

    Bazı dev takımların oyuncuları bu duruma çare bulmak için harekete geçti. Juventuslu futbolcuların ardından lı isimler de maaşlarında indirime gitme kararı aldı. Ancak İspanyol devinin yıldızları yüzde 70 oranında maaş kesintisini kabul ederek eşi görülmemiş bir işe imza attılar.

    Barcelona'nın kaptan , konuya ilişkin Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Arjantinli yıldız kulüple yaptıkları görüşmeyi açıklarken, futbol takımı oyuncuları olarak kazançlarının yüzde 70'inden vazgeçtiklerini duyurdu.

    Lionel Messi, Barcelona oyuncularının maaşlarında %70 kesintiye gitme kararı aldıklarını ve bu sürecin sonuna kadar kulüp çalışanlarına %100 katkı yapacaklarını ifade etti.

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