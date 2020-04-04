Kanarya'nın eski yıldızı Andre Santos, 'Fenerbahçe beni almak için Arsenal'e teklif yaptı. Ancak Arsene Wenger bu teklifi reddetti. Çok istememe rağmen beni takımda tutacağını söyledi' dedi. Kanarya'nın eski yıldızı Andre Santos, 'Fenerbahçe beni almak için Arsenal'e teklif yaptı. Ancak Arsene Wenger bu teklifi reddetti. Çok istememe rağmen beni takımda tutacağını söyledi' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.