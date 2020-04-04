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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Anderson Talisca: Çin Ligi’ne transferim bilinçli bir tercih

    Anderson Talisca, Beşiktaş'tan Çin'e transferinin bilinçli bir karar olduğunu söyledi. Brezilyalı, "Çin'de yer almak istedim ve buraya geldim" ifadelerini kullandı.

    Çin Ligi’ne transferim bilinçli bir tercih
    Anderson Talisca, Beşiktaş'tan Çin'e transferinin bilinçli bir karar olduğunu söyledi. Brezilyalı, "Çin'de yer almak istedim ve buraya geldim" dedi.

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