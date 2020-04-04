Anderson Talisca: Çin Ligi’ne transferim bilinçli bir tercih

Anderson Talisca, Beşiktaş'tan Çin'e transferinin bilinçli bir karar olduğunu söyledi. Brezilyalı, 'Çin'de yer almak istedim ve buraya geldim' ifadelerini kullandı. Anderson Talisca, Beşiktaş'tan Çin'e transferinin bilinçli bir karar olduğunu söyledi. Brezilyalı, 'Çin'de yer almak istedim ve buraya geldim' dedi.
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