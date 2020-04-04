Alexander Sörloth için Milan’ın CEO’su Ivan Gazidis devreye girdi

Fırtınası'nda Sörloth Avrupa'nın devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Milan ve Real Madrid, Norveçli yıldızda ısrarcı. İtalyan medyası, transfer gelişmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Milan'da Sörloth transferi için kulübün CEO'su Ivan Gazidis bizzat devreye girdi. Habere göre Milan transferi bu kez bitirmekte kararlı…gibi Trabzon, Alexander Sörlot'u İngiliz ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına satın alma opsiyonlu kiraladı. Fırtına, gelecek sezon 6 milyon Euro'ya Norveçli yıldızın tapusunu alabiliyor.