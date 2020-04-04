Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Alexander Sörloth için Milan’ın CEO’su Ivan Gazidis devreye girdi

    Trabzonspor’un Norveçli gol makinesi Alexander Sörloth için İtalyan devi Milan’ın CEO’su Ivan Gazidis bizzat devreye girdi. Habere göre Milan transferi bu kez bitirmekte kararlı…

    Kral için CEO devrede
    Karadeniz Fırtınası'nda Sörloth Avrupa'nın devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Milan ve Real Madrid, Norveçli yıldızda ısrarcı. İtalyan medyası, transfer gelişmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Milan'da Sörloth transferi için kulübün CEO'su Ivan Gazidis bizzat devreye girdi. Habere göre Milan transferi bu kez bitirmekte kararlı…



    OPSİYON TRABZON'DA
    Bilindiği     gibi Trabzon, Alexander Sörlot'u İngiliz ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına satın alma opsiyonlu kiraladı. Fırtına, gelecek sezon 6 milyon Euro'ya Norveçli yıldızın tapusunu alabiliyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Alexander Sörloth için Milan’ın CEO’su Ivan Gazidis devreye girdi
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri