

Jean-Paul Mira



Fransız doktorlar Camille Locht ve Jean-Paul Mira, önceki gece bir televizyon yayınına katıldı. İkili, Covid-19'a ilişkin akılalmaz açıklamalar yaptı. Doktor Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Covid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?"