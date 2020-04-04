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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    ’da aşı denemesi yapılmalı” diyen ırkçı Fransız doktorlara , Eto'o ve Drogba'dan sert tepki!

    Irkçı Fransız doktorlar, “’da coronavirüs aşısı denemesi yapılmalı” dedi. Dünyaca ünlü siyahi futbolcular ise skandal açıklamaya tepki gösterdi.


    Jean-Paul Mira

    Fransız doktorlar Camille Locht ve Jean-Paul Mira, önceki gece bir televizyon yayınına katıldı. İkili, Covid-19'a ilişkin akılalmaz açıklamalar yaptı. Doktor Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Covid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?"


    Camille Locht

    Locht da Mira'nın bu önerisini şöyle yanıtladı: "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." Sözde doktorların insanlık dışı açıklamalarına tüm dünyadan tepki yağdı.



    Medipol Başakşehir'in Senegalli forveti Demba ba ile daha önce ülkemizde top koşturan Samuel Eto ve Didier Drogba gibi ünlü siyahi oyuncular da doktorları kınadı.

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    İĞRENÇ
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    Haberler Spor “Afrika’da aşı denemesi yapılmalı” diyen ırkçı Fransız doktorlara Demba Ba, Eto'o ve Drogba'dan sert tepki!
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