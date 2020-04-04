Jean-Paul Mira
Fransız doktorlar Camille Locht ve Jean-Paul Mira, önceki gece bir televizyon yayınına katıldı. İkili, Covid-19'a ilişkin akılalmaz açıklamalar yaptı. Doktor Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Covid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?"
Camille Locht
Locht da Mira'nın bu önerisini şöyle yanıtladı: "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." Sözde doktorların insanlık dışı açıklamalarına tüm dünyadan tepki yağdı.
Medipol Başakşehir'in Senegalli forveti Demba ba ile daha önce ülkemizde top koşturan Samuel Eto ve Didier Drogba gibi ünlü siyahi oyuncular da doktorları kınadı.
BATI'YA HOŞGELDİNİZ
Demba Ba: Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoş geldiniz.
İĞRENÇ
Drogba: Bir dönem Galatasaray forması giyen Drogba: Afrika bir test laboratuvarı değil. Bu aşağılayıcı, yanlış ve ırkçı sözleri kınıyorum.
AFRİKA OYUN ALANI DEĞİL!
Samuel Eto: Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formalarını terleten Samuel Eto: Afrika sizin oyun alanınız değil.
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