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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Ada’da Çin tartışması!

    Dünyanın en pahalı futbol organizasyonu olan Premier Lig'le ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Daily Mirror gazetesi, sezonun şu anda virüsün etkilerinden kurtulan Çin'de tamamlanmasının gündeme geldiğini yazdı.

    Ada’da Çin tartışması!
    Dünyanın en pahalı futbol organizasyonu olan Premier Lig'le ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Daily Mirror gazetesi, sezonun şu anda virüsün etkilerinden kurtulan Çin'de tamamlanmasının gündeme geldiğini yazdı. Hatta İtalya Serie A ve ABD Ligi MLS'in de bu yönde bir karar alacağı iddia edildi. Daily Mirror'ın haberi İngiltere'de büyük bir tartışma yaratırken, bazı kulüp yöneticileri böyle bir senaryonun tam anlamıyla 'saçmalık' olduğunu söyledi.

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