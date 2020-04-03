Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth için transfer pazarı iyiden iyiye kızışıyor... Daha önce Real Madrid ve Napoli kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği bilinen Norveçli golcü için bu kez sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan medyasının haberinde sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan bordo mavili kulübe kiralık gelen Sörloth için Çizme'de büyük bir transfer girişimi başladığı yazıldı.

REAL MADRID'DEN YAKIN TEMAS

Daha önce İspanyol devi Real Madrid'in Sörloth için yakın temasta bulunduğu aktarılan haberde, bu kez Milan'ın devreye girdiği yazıldı. Öte yandan kırmızı-siyahlıların dev operasyonda kilit bir ismi devreye soktuğu aktarıldı.

IVAN GAZIDIS SÖRLOTH İÇİN DÜĞMEYE BASTI!

Milan'ın Sörloth transferindeki ciddiyetinden bahsedilen haberde, İtalyan devinin bu girişim için devreye kulüp CEO'su Ivan Gazidis'i bizzat devreye soktuğu yazıldı.

SÖRLOTH: TRABZONSPOR'A VERİLMİŞ SÖZÜM VAR

Öte yandan Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla göz dolduran ve attığı 19 golle takımını liderliğe taşıyan Alexander Sörloth, ülkesi Norveç'te yayın yapan TV2 kanalının canlı yayın konuğu oldu.

Bordo-mavili takımda mutlu olduğuna vurgu yapan Sörloth, adının anıldığı dev kulüplerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin transfer listesinde olmasına ilişkin değerlendirme yapan 24 yaşındaki golcü;

Real Madrid yeryüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un bordo-mavili takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Norveçlinin, 6 milyon euro karşılığında bonservisini alma hakkı da Trabzonspor'da.