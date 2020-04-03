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    • 03.04.2020 11:20
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    Formulu 1'in eski patronu 89 yaşında baba olacak!

    Formula 1'in efsane isimlerinden olan 89 yaşındaki eski patron ve 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi bebek bekliyor. Ekim ayında 90 yaşına girecek olan Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, dördüncü kez baba olacak.

    Tarihin en yaşlı babası! Tam 89 yaşında

    Ekim ayında 90 yaşına girecek olan Formula 1'in eski patronu , dördüncü kez baba olacak. Ecclestone'ın 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi'nin hamile olduğu ve Temmuz ayında ilk bebeklerini dünyaya getireceği belirtildi.

    "UMARIM FORMULA 1'E İLGİ DUYMAZ"

    Gelişmeyi doğrulayan Ecclestone, "Evet, ancak yaza kadar hâlâ çok vakit var. Umarım tavla oynamayı çok çabuk öğrenir" ifadelerini kullandı.

    Fabiana ise, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması. Umarım Fomula 1'e ilgi duymaz" şeklinde konuştu.

    3 ÇOCUK, 5 TORUN

    Ecclestone'un önceki evliliklerinden 65 yaşında Deborah, 35 yaşındaki Tamara ve 31 yaşındaki Petra isminde 3 çocuğu bulunuyor. Ayrıca Ecclestone'un kızlarından beş tane de torunu bulunmakta. Bu yüzden ilginç şekilde Ecclestone'ın torunları, yeni çocuğundan daha yaşlı olacak.

    TARİHİN EN YAŞLI BABASI

    Ek olarak bu bir dünya rekoru da olacak. Çünkü Stanford Üniversitesi'ne göre, tarihin en büyük babası 88 yaşındaydı.

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