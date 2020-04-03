Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



    DONK
    Bağışı sebebiyle Donk'a teşekkür eden doktora Hollandalı, "Biz teşekkür ederiz" yanıtını verdi.





    MOSES
    Eski Fenerbahçeli Moses, spor yaptığı anları "Her gün sıkı çalışıyorum" diyerek paylaştı.



    DIAGNE
    Bonservisi G.Saray'da olan Senegalli oyuncu, çalışmalarını sevgilisi ile sürdürüyor…



    WILLIAN
    Chelsea'nin yıldızına formunu koruması için bireysel idmanlarda kızları yardımcı oluyor.



    BALE
    R.Madridli oyuncu golf topuyla, ayakla ve golf sopasıyla oynayarak mini bir resital sundu.



    STURRIDGE
    Trabzonspor'un eski yıldızı karantina günlerinde sosyal medyada farklı filtreler deniyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Spor dünyasında corona günlüğü
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri