Spor dünyasında corona günlüğü

DONK
Bağışı sebebiyle Donk'a teşekkür eden doktora Hollandalı, "Biz teşekkür ederiz" yanıtını verdi.
MOSES
Eski Fenerbahçeli Moses, spor yaptığı anları "Her gün sıkı çalışıyorum" diyerek paylaştı.
DIAGNE
Bonservisi G.Saray'da olan Senegalli oyuncu, çalışmalarını sevgilisi ile sürdürüyor…
WILLIAN
Chelsea'nin yıldızına formunu koruması için bireysel idmanlarda kızları yardımcı oluyor.
BALE
R.Madridli oyuncu golf topuyla, ayakla ve golf sopasıyla oynayarak mini bir resital sundu.
STURRIDGE
Trabzonspor'un eski yıldızı karantina günlerinde sosyal medyada farklı filtreler deniyor.
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