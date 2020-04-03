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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek çığ gibi büyüyor! 1 milyon lira bağışta bulundu...

    'ten 1 milyon liralık destek geldi. Ayrıca ’tan 1 milyon 903 bin, Konya’dan 701 bin 922, Alanya ve Antalya’dan 500 bin, A.Gücü’den 100 bin lira geldi. Trabzonlu 1 milyon 375 bin, Uğurcan 1 milyon 750 bin lira bağışladı.



    Başkan     Recep Tayyip Erdoğan'ın coronavirüsle mücadele kapsamında startını verdiği 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına spor dünyasının büyük desteği devam ediyor. Dünün en büyük desteği Beşiktaş Kulübü'nden geldi. Siyah-Beyazlılar kampanyaya 1 milyon 903 bin liralık katkıda bulundu.



    HERKES SEFERBER OLDU
    Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de kampanyaya 1 milyon lira bağışta bulunarak büyük alkış topladı. Konyaspor kulübü ise 701 bin 922 liralık destek verdiğini açıkladı.



    ARKA ARKAYA AÇIKLADILAR
    Antalyaspor     da yine 500 bin liralık yardım yapıldığını duyurdu… Aynı şekilde Aytemiz Alanyaspor'dan 500 bin lira, MKE Ankaragücü'nden ise 100 bin liralık katkı geldi.



    HELAL SANA ABDÜLKADİR
    Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır maaşlarının yüzde 50'sini bağışladı. Böylece kampanyaya Abdülkadir 1 milyon 375 bin, Uğurcan 1 milyon 750 bin lira katkı yaptı.



    ARTIK BEN BU ÜLKENİN PARÇASIYIM
    Beşiktaşlı Atiba'dan yardım sonrası açıklama geldi. Kanadalı yıldız, "7 yıldır Türkiye'deyim. Artık bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini kullandı.



    BÜTÜN ZORLUKLARI AŞABİLİRİZ
    Burak Yılmaz önemli mesajlar yolladı… Tecrübeli futbolcu, "Biz kenetlendiğimizde her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Ülkemizin yanındayız. Böylesine zor günleri, el ele vererek milli beraberlik ve dayanışma ile aşmamız gerek" dedi.



    SOFUOĞLU'DAN 3 YILLIK MAAŞ DESTEĞİ
    AK Parti Milletvekili ve eski şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu'ndan kampanyaya büyük bir destek verdi. Sofuoğlu 3 yıllık maaşını bağışladığını açıkladı.



    HELAL OLSUN SANA FALCAO
    Cimbom'un Kolombiyalı süper yıldızı Radamel Falcao gönülleri fethetti… Tecrübeli golcü, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarını desteklemek için bağışta bulundu.



    İşte yardım yapanların listesi

    Futbol Federasyonu...1 milyon 923 bin TL
    Başakşehir.....................2 milyon 14 bin TL
    Beşiktaş.........................1 milyon 903 bin TL
    Rizespor.......................1 milyon 500 bin TL
    Abdülkadir Ömür..... 1 milyon 375 bin lira
    Uğurcan Çakır..................1 milyon 750 bin




    Şenol Güneş............................... 1 milyon TL
    Göztepe.....................................1 milyon TL
    Konyaspor..............................701 bin922 TL
    Kayserispor..............................196 bin 600 TL
    Denizlispor.................................. 120 bin TL
    Fenerbahçe...................................5 milyon TL
    Galatasaray................................. 500 bin TL
    Alanyaspor....................................500 bin TL
    Antalyaspor.....................................500 bin T
    Ankaragücü..................................100 bin TL
    Gençlerbirliği.............................. 100 bin TL




    Merih Demiral......2500 aileye gıda paketi
    Caner Erkin.......... 1000 aileye gıda paketi
    Selçuk Şahin........1000 aileye gıda paketi
    Umut Nayir........... 1000 aileye gıda paketi
    Altay Bayındır......1000 aileye gıda paketi
    İlhan Parlak.......... 1000 aileye gıda paketi
    Hakan&Derya Balta.706 aileye gıda paketi
    Gökhan Gönül.........500 aileye gıda paketi
    Mehmet Topal............. 300 aileye gıda paketi
    Mert Günok........... 265 aileye gıda paketi



    Cenk Tosun.................. 265 aileye gıda paketi
    Enes Ünal............... 265 aileye gıda paketi
    Umut Meraş................. 200 aileye gıda paketi
    Yasmani Capello..... 70 aileye gıda paketi
    Kerem Tunçeri................ 50 aileye gıda paketi
    Montassar Talbi...... 30 aileye gıda paketi
    Selçuk İnan ................. Tıbbi malzeme yardımı
    Şener Özbayraklı Tıbbi malzeme yardımı
    Ahmet Çalık................ Tıbbi malzeme yardımı
    Muslera....................Sağlık ekipmanı yardımı
    Garry Rodrigues...........................Kızılay bağışı (Sporcular yapacakları gıda yardımlarının iki ay süreceğini açıkladı)

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