Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın coronavirüsle mücadele kapsamında startını verdiği 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına spor dünyasının büyük desteği devam ediyor. Dünün en büyük desteği Beşiktaş Kulübü'nden geldi. Siyah-Beyazlılar kampanyaya 1 milyon 903 bin liralık katkıda bulundu.
HERKES SEFERBER OLDU
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de kampanyaya 1 milyon lira bağışta bulunarak büyük alkış topladı. Konyaspor kulübü ise 701 bin 922 liralık destek verdiğini açıkladı.
ARKA ARKAYA AÇIKLADILAR
Antalyaspor da yine 500 bin liralık yardım yapıldığını duyurdu… Aynı şekilde Aytemiz Alanyaspor'dan 500 bin lira, MKE Ankaragücü'nden ise 100 bin liralık katkı geldi.
HELAL SANA ABDÜLKADİR
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır maaşlarının yüzde 50'sini bağışladı. Böylece kampanyaya Abdülkadir 1 milyon 375 bin, Uğurcan 1 milyon 750 bin lira katkı yaptı.
ARTIK BEN BU ÜLKENİN PARÇASIYIM
Beşiktaşlı Atiba'dan yardım sonrası açıklama geldi. Kanadalı yıldız, "7 yıldır Türkiye'deyim. Artık bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini kullandı.
BÜTÜN ZORLUKLARI AŞABİLİRİZ
Burak Yılmaz önemli mesajlar yolladı… Tecrübeli futbolcu, "Biz kenetlendiğimizde her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Ülkemizin yanındayız. Böylesine zor günleri, el ele vererek milli beraberlik ve dayanışma ile aşmamız gerek" dedi.
SOFUOĞLU'DAN 3 YILLIK MAAŞ DESTEĞİ
AK Parti Milletvekili ve eski şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu'ndan kampanyaya büyük bir destek verdi. Sofuoğlu 3 yıllık maaşını bağışladığını açıkladı.
HELAL OLSUN SANA FALCAO
Cimbom'un Kolombiyalı süper yıldızı Radamel Falcao gönülleri fethetti… Tecrübeli golcü, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarını desteklemek için bağışta bulundu.
İşte yardım yapanların listesi
Futbol Federasyonu...1 milyon 923 bin TL
Başakşehir.....................2 milyon 14 bin TL
Beşiktaş.........................1 milyon 903 bin TL
Rizespor.......................1 milyon 500 bin TL
Abdülkadir Ömür..... 1 milyon 375 bin lira
Uğurcan Çakır..................1 milyon 750 bin
Şenol Güneş............................... 1 milyon TL
Göztepe.....................................1 milyon TL
Konyaspor..............................701 bin922 TL
Kayserispor..............................196 bin 600 TL
Denizlispor.................................. 120 bin TL
Fenerbahçe...................................5 milyon TL
Galatasaray................................. 500 bin TL
Alanyaspor....................................500 bin TL
Antalyaspor.....................................500 bin T
Ankaragücü..................................100 bin TL
Gençlerbirliği.............................. 100 bin TL
Merih Demiral......2500 aileye gıda paketi
Caner Erkin.......... 1000 aileye gıda paketi
Selçuk Şahin........1000 aileye gıda paketi
Umut Nayir........... 1000 aileye gıda paketi
Altay Bayındır......1000 aileye gıda paketi
İlhan Parlak.......... 1000 aileye gıda paketi
Hakan&Derya Balta.706 aileye gıda paketi
Gökhan Gönül.........500 aileye gıda paketi
Mehmet Topal............. 300 aileye gıda paketi
Mert Günok........... 265 aileye gıda paketi
Cenk Tosun.................. 265 aileye gıda paketi
Enes Ünal............... 265 aileye gıda paketi
Umut Meraş................. 200 aileye gıda paketi
Yasmani Capello..... 70 aileye gıda paketi
Kerem Tunçeri................ 50 aileye gıda paketi
Montassar Talbi...... 30 aileye gıda paketi
Selçuk İnan ................. Tıbbi malzeme yardımı
Şener Özbayraklı Tıbbi malzeme yardımı
Ahmet Çalık................ Tıbbi malzeme yardımı
Muslera....................Sağlık ekipmanı yardımı
Garry Rodrigues...........................Kızılay bağışı (Sporcular yapacakları gıda yardımlarının iki ay süreceğini açıkladı)
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