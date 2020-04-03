



İşte yardım yapanların listesi



Futbol Federasyonu...1 milyon 923 bin TL

Başakşehir.....................2 milyon 14 bin TL

Beşiktaş.........................1 milyon 903 bin TL

Rizespor.......................1 milyon 500 bin TL

Abdülkadir Ömür..... 1 milyon 375 bin lira

Uğurcan Çakır..................1 milyon 750 bin