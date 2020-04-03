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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    'da Brugge şampiyon ilan edilebilir

    coronavirüs salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken, 'ndan flaş bir öneri geldi. Kurul, ligde bitime 5 maç kala takipçisi Gent'ten 15 puan önde olan 'ün şampiyon ilan edilmesini teklif etti.

    Brugge şampiyon ilan edilebilir
    Futbolda coronavirüs salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken, 'ndan flaş bir öneri geldi. Kurul, ligde bitime 5 maç kala takipçisi Gent'ten 15 puan önde olan 'ün şampiyon ilan edilmesini teklif etti. Ayrıca bu sezon ligden düşme olmaması, ancak alt ligden takımların gelmesi önerisi sunuldu. Genel kurul oylaması sonrası, bu öneri kabul edilirse Belçika liginin bu sezonki şampiyonu Club Brugge olacak.

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