Futbolda coronavirüs salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken, Belçika Lig Kurulu'ndan flaş bir öneri geldi. Kurul, ligde bitime 5 maç kala takipçisi Gent'ten 15 puan önde olan Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesini teklif etti. Ayrıca bu sezon ligden düşme olmaması, ancak alt ligden takımların gelmesi önerisi sunuldu. Genel kurul oylaması sonrası, bu öneri kabul edilirse Belçika liginin bu sezonki şampiyonu Club Brugge olacak.
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