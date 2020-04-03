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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    ’da 100 milyonluk kriz! Yönetimin gözü cuların yapacapı 'feda'da...

    Coronavirüs kabusu nedeniyle a verilen aradan ekonomik olarak çok olumsuz etkilenen 'da kriz kapıya dayanmış durumda… Önümüzdeki 3 ay 14 milyon Euro maaş yükünün altına girecek olan Galatasaray yönetiminin gözü futbolcuların yapacağı 'feda'da.



    Coronavirüs     kabusu nedeniyle futbola verilen aradan ekonomik olarak çok olumsuz etkilenen Galatasaray'da kriz kapıya dayanmış durumda… Alınan bilgilere göre takıma yılda 52 milyon Euro maaş ödemesi yapan Sarı-Kırmızılı yönetimin nisan, mayıs ve haziran aylarında futbolcular ve teknik heyete 14 milyon Euro (Yaklaşık 100 milyon lira) vermesi gerekiyor. Ancak şu anki mevcut tabloda böyle bir ödeme yapması mümkün olmayan yönetim gözünü takım içinde yapılacak 'feda' kampanyasına çevirmiş durumda.



    Ancak şu ana kadar Selçuk İnan dışında hiçbir futbolcudan destek açıklaması gelmemesi sıkıntı yaratıyor.



    FEGHOULI     İKİNCİ SIRADA!
    Cezayirli yıldız yıllık 3 milyon 850 bin Euro'luk kazancıyla Falcao'nun ardından takımın en fazla kazanan ismi durumunda.

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