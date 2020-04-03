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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    Zlatan Ibrahimovic: spordan önce gelir

    Milan'ın süper starı Zlatan Ibrahimovic yaşanan zorlu süreci değerlendirdi… İsveçli futbolcu, " henüz karar vermedim. Henüz ne istediğimi bilmiyorum. Şampiyonaların askıya alınması trajiktir, ancak yasalara ve sabırlı olmalıyız. tüm toplum için iyi bir çözüm bulmalıdır. spordan önce gelir" şeklinde konuştu.

    Sağlık spordan önce gelir
    Milan'ın süper starı Zlatan Ibrahimovic yaşanan zorlu süreci değerlendirdi… İsveçli futbolcu, " henüz karar vermedim. Henüz ne istediğimi bilmiyorum. Şampiyonaların askıya alınması trajiktir, ancak yasalara ve sabırlı olmalıyız. tüm toplum için iyi bir çözüm bulmalıdır. spordan önce gelir" şeklinde konuştu.

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