Milan'ın süper starı Zlatan Ibrahimovic yaşanan zorlu süreci değerlendirdi… İsveçli futbolcu, "Geleceğime henüz karar vermedim. Henüz ne istediğimi bilmiyorum. Şampiyonaların askıya alınması trajiktir, ancak yasalara saygı göstermeli ve sabırlı olmalıyız. Hükümetler tüm toplum için iyi bir çözüm bulmalıdır. Sağlık spordan önce gelir" şeklinde konuştu.
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