Dorukhan gün sayıyor

Uzun süreli bir sakatlık dönemi geçiren Beşiktaşlı Dorukhan, sahalara dönmeyi iple çekiyor. Genç oyuncunun liglerin yeniden başlayacağı tarihe kadar hazır olması bekleniyor. Uzun süreli bir sakatlık dönemi geçiren Beşiktaşlı Dorukhan, sahalara dönmeyi iple çekiyor. Genç oyuncunun liglerin yeniden başlayacağı tarihe kadar hazır olması bekleniyor.
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