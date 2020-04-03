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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    Mensah’ta indirim şart! ’nin istediği bonservis ’ın elini kolunu bağlıyor

    'ın gündeminde olan için kulübü spor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli i zora sokuyor… Ganalı orta saha oyuncusu için 3 milyon 600 bin Euro bonservis ödeyen ve 25 yaşındaki yıldızdan kâr etmek isteyen Kayseri, Siyah-Beyazlılar'ın şu ana kadarki indirim taleplerine ise yanıt vermedi.

    Mensah’ta indirim şart
    Beşiktaş'ın gündeminde olan için kulübü spor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli i zora sokuyor… Ganalı orta saha oyuncusu için 3 milyon 600 bin Euro bonservis ödeyen ve 25 yaşındaki yıldızdan kâr etmek isteyen Kayseri, Siyah-Beyazlılar'ın şu ana kadarki indirim taleplerine ise yanıt vermedi.

    KİRALANABİLİR
    Bernard     Mensah'ın transferi için alternatif yollar da deneyen 'ın Kayseri'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparak bonservis yükünü bir sonraki sezona bırakmayı hedeflediği de iddia ediliyor.

    Beşiktaş'ın istediği Mensah'ı daha önce ve de istemişti.

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