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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



    BURAK YILMAZ
    Golcü futbolcu ve ailesi kızları için yaptıkları mini doğum günü partisini sosyal medyada paylaştı.



    RONALDO
    Evindeki çalışmalarını sürdüren Portekizli, "Nefes al, nefes ver. Aktif kal" mesajını paylaştı.



    SEMİH KAYA
    Deneyimli oyuncu, kitap okuduğu anları, "Bölünmeden okumayı özledim" notu ile paylaştı.



    OZAN TUFAN
    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu aralıksız bir şekilde çalışıyor. Formunu koruyor…



    DEPAY
    Lyon'un Hollandalı yıldızı karantina günlerinde evindeki yavru aslanla vakit geçiriyor.



    CENGİZ ÜNDER
    Roma'da forma giyen Cengiz, evinde çalışıyor. Bu anları sosyal medyada paylaşıyor.

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