Spor dünyasında corona günlüğü

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Golcü futbolcu ve ailesi kızları için yaptıkları mini doğum günü partisini sosyal medyada paylaştı.
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Lyon'un Hollandalı yıldızı karantina günlerinde evindeki yavru aslanla vakit geçiriyor.
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Roma'da forma giyen Cengiz, evinde çalışıyor. Bu anları sosyal medyada paylaşıyor.
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