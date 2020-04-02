Wimbledon’a corona engeli

Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, coronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Turnuva böylelikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ertelenmiş oldu. Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, coronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Turnuva böylelikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ertelenmiş oldu.
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