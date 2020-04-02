Bu sezon başında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye gelen ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç, İtalyanlar'ın kıskacında… Serie-A'nın iddialı takımlarından Lazio ve Napoli, Kosovalı forvetin transferi için düğmeye bastı. Her iki kulüp de Vedat'ı yakından izliyor.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Yıldız futbolcunun kariyerini Çizme'de sürdürmek istediğini menajeri Haluk Canatar'a ilettiği öğrenildi. 3 yıl daha sözleşmesi olan Vedat iyi bir teklif gelirse kabul edecek.
MENAJERİ YEŞİL IŞIK YAKTI
Canatar, "Gelişmeleri ne yalanlayabilirim, ne doğrulayabilirim. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz" diyerek Vedat'ın İtalya'ya transferine yeşil ışık yaktı.
YÖNETİM DE SICAK BAKIYOR
UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması olan Fenerbahçe yönetimi de yeni sezonun transfer bütçesini oluşturabilmek için Kosovalı futbolcuyu iyi bir fiyata satmayı düşünüyor.
28 MAÇTA 21 GOLE KATKI
Vedat Muriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı ve 21 gole katkıda bulundu.
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