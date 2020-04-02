



YÖNETİM DE SICAK BAKIYOR

UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması olan Fenerbahçe yönetimi de yeni sezonun transfer bütçesini oluşturabilmek için Kosovalı futbolcuyu iyi bir fiyata satmayı düşünüyor.

28 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Vedat Muriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı ve 21 gole katkıda bulundu.