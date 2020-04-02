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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    yoksa Seri satılacak

    'ın kiralık futbolcusu 'nin kulübü , Fildişili yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verdi. İngiliz basını, Fulham'ın bu sezon 'e çıkamaması halinde Seri'yi satacağını duyurdu.

    Premier lig yoksa Seri satılacak
    'ın kiralık futbolcusu Jean Michael Seri'nin kulübü , Fildişili yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verdi. İngiliz basını, Fulham'ın bu sezon Premier Lig'e çıkamaması halinde Seri'yi satacağını duyurdu. Şu anda 3. sırada olan ekibi, eğer 6 puan üstündeki West Brom'u yakalayamazsa playoff oynayacak. Fulham 2018'de Seri'yi 30 milyon Euro'ya Nice'ten transfer etmişti.

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