Çetin: Kulüplerin borçları ertelensin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)







MARACANA MARACANA

CORONAVİRÜS

Başkanı Ali Çetin, maçların ertelenmesinin tüm takımlarda bütçeleri olumsuz etkilediğini ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Çetin, "Kulüplerin borçları belli bir plan dahilinde ertelenmeli. Futbolcu ücretleri de düşmeli. Federasyon bu konuda adım atmalı" diye konuştu.Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın koronavirüsle) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı. Brezilya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Maracana ile birlikte Rio'da geçici hastane sayısının 8 olacağı ifade edildi.Malatyaspor'un golcüsü Eren Tozlu yaşanan krizi değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "Bu sezon oynanır mı, açıkçası çok zor görüyor. Hepimizin tek düşüncesi ve temennisi bu süreç düzelsin de gerisi önemli değil. Gerekirse bu sezonu oynanmadı kabul edip, yazın sonunda yeni sezona başlarız" açıklamasını yaptı.