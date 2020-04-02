Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Çetin: Kulüplerin borçları ertelensin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maçların ertelenmesinin tüm takımlarda bütçeleri olumsuz etkilediğini ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Çetin, "Kulüplerin borçları belli bir plan dahilinde ertelenmeli. Futbolcu ücretleri de düşmeli. Federasyon bu konuda adım atmalı" diye konuştu.

    Çetin: Kulüplerin borçları ertelensin
    Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maçların ertelenmesinin tüm takımlarda bütçeleri olumsuz etkilediğini ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Çetin, "Kulüplerin borçları belli bir plan dahilinde ertelenmeli. Futbolcu ücretleri de düşmeli. Federasyon bu konuda adım atmalı" diye konuştu.



    MARACANA     CORONAVİRÜS HASTANESİNE DÖNÜŞÜYOR
    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın koronavirüsle) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı. Brezilya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Maracana ile birlikte Rio'da geçici hastane sayısının 8 olacağı ifade edildi.

    YAZIN SONUNDA YENİ SEZONA BAŞLAYALIM
    Yeni Malatyaspor'un golcüsü Eren Tozlu yaşanan krizi değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "Bu sezon oynanır mı, açıkçası çok zor görüyor. Hepimizin tek düşüncesi ve temennisi bu süreç düzelsin de gerisi önemli değil. Gerekirse bu sezonu oynanmadı kabul edip, yazın sonunda yeni sezona başlarız" açıklamasını yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Çetin: Kulüplerin borçları ertelensin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri