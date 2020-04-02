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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    Boyd: Sergen hocayla başarı kaçınılmaz

    'ın 'li futbolcusu Boyd, ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Tecrübeli oyuncu, "O bizi iyi anlıyor. İyi bir teknik adam ve onunla başarı kaçınılmaz" dedi.

    Sergen hocayla başarı kaçınılmaz
    Beşiktaş'ın 'li futbolcusu Boyd, ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Tecrübeli oyuncu, "O bizi iyi anlıyor. İyi bir teknik adam ve onunla başarı kaçınılmaz" dedi.

    LORIS     KARIUS'A WERDER KANCASI
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    HAYALİNİ KURDUĞUM KULÜPTEYİM
    Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, "Bir gün 'Sergen Yalçın senin hocan olacak, Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü oynayacaksın' deselerdi buna inanmazdım... Küçüklükten beri hayalini kurduğum kulüpteyim" ifadelerini kullandı...

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