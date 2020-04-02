Boyd: Sergen hocayla başarı kaçınılmaz

Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Boyd, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Tecrübeli oyuncu, "O bizi iyi anlıyor. İyi bir teknik adam ve onunla başarı kaçınılmaz" dedi.
LORIS KARIUS'A WERDER KANCASI
Beşiktaş'ın gelecek sezon planlarında yer almayan Alman kaleci Loris Karius'a Bundesliga ekibi Werder Bremen'in talip olduğu öğrenildi…
HAYALİNİ KURDUĞUM KULÜPTEYİM
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, "Bir gün 'Sergen Yalçın senin hocan olacak, Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü oynayacaksın' deselerdi buna inanmazdım... Küçüklükten beri hayalini kurduğum kulüpteyim" ifadelerini kullandı...
LORIS KARIUS'A WERDER KANCASI
Beşiktaş'ın gelecek sezon planlarında yer almayan Alman kaleci Loris Karius'a Bundesliga ekibi Werder Bremen'in talip olduğu öğrenildi…
HAYALİNİ KURDUĞUM KULÜPTEYİM
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, "Bir gün 'Sergen Yalçın senin hocan olacak, Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü oynayacaksın' deselerdi buna inanmazdım... Küçüklükten beri hayalini kurduğum kulüpteyim" ifadelerini kullandı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.