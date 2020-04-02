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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    Badou Ndiaye ameliyat oldu

    'un Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye, sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat oldu. Ndiaye'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, antrenmanlara ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi.

    Badou Ndiaye ameliyat oldu
    Trabzonspor'un Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye, sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat oldu. Ndiaye'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, antrenmanlara ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi. Bordo-Mavili kulüpte hedef Senegalli yıldızın liglerin başlama tarihine kadar hazır hale gelmesi.

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