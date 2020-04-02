Badou Ndiaye ameliyat oldu

Trabzonspor'un Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye, sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat oldu. Ndiaye'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, antrenmanlara ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi. Bordo-Mavili kulüpte hedef Senegalli yıldızın liglerin başlama tarihine kadar hazır hale gelmesi.
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