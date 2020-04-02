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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    Avrupa unda bir devrin sonu! Pahalı artık hayal...

    gazetesi, için “Pogba, Mpabbe gibi oyuncular artık hayal” dedi. Avrupa unda pahalı döneminin bittiğini gözler önüne serdi.

    Bir devrin sonu
    Mali açıdan kulüplerine ağır bir darbe indiren coronavirüs pahalı dönemini de ortadan kaldıracak gibi. gazetesi 'in transfer gündeminde yer alan Mbappe ve Pogba gibi isimler için, "Artık bu oyuncular hayal" yorumunu yaptı.



    HEDEF DÜŞÜK MALİYET
    İspanyol     devinin artık daha düşük maliyetli oyunculara yöneleceğini aktaran gazete, Avrupa futbolunda pahalı transfer döneminin biteceğini gözler önüne serdi.



    Hatırlanacağı üzere ve olmak üzere birçok kulüp oyuncu maaşlarında da indirime gitmişti.

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