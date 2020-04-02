Mali açıdan futbol kulüplerine ağır bir darbe indiren coronavirüs pahalı transfer dönemini de ortadan kaldıracak gibi. İspanyol Marca gazetesi Real Madrid'in transfer gündeminde yer alan Mbappe ve Pogba gibi isimler için, "Artık bu oyuncular hayal" yorumunu yaptı.
HEDEF DÜŞÜK MALİYET
İspanyol devinin artık daha düşük maliyetli oyunculara yöneleceğini aktaran gazete, Avrupa futbolunda pahalı transfer döneminin biteceğini gözler önüne serdi.
Hatırlanacağı üzere Juventus ve Barcelona olmak üzere birçok kulüp oyuncu maaşlarında da indirime gitmişti.
HEDEF DÜŞÜK MALİYET
İspanyol devinin artık daha düşük maliyetli oyunculara yöneleceğini aktaran gazete, Avrupa futbolunda pahalı transfer döneminin biteceğini gözler önüne serdi.
Hatırlanacağı üzere Juventus ve Barcelona olmak üzere birçok kulüp oyuncu maaşlarında da indirime gitmişti.
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