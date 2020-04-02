



Premier Lig ekibi Liverpool'un süper yıldızlarından Sadio Mane saha içinde olduğu kadar saha dışında da gönülleri fethediyor… Senegalli yıldız coronavirüs hastalarının tedavilerinin yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor. Mane'nin temsilcisi Bjorn Bezemer, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında yapımına başlandığını belirtti.