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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    Altın kalpli ! Coronavirüs hastalarının tedavisi için hastane yaptıracak...

    Liverpoollu , saha içinde olduğu kadar saha dışında da gönülleri fethediyor… Mane, doğduğu yer olan Bambali kasabasına 3.5 milyon dolarlık hastane yaptırıyor.



    Premier     Lig ekibi Liverpool'un süper yıldızlarından Sadio Mane saha içinde olduğu kadar saha dışında da gönülleri fethediyor… Senegalli yıldız coronavirüs hastalarının tedavilerinin yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor. Mane'nin temsilcisi Bjorn Bezemer, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında yapımına başlandığını belirtti.



    Bezemer, hastanenin yaklaşık 3.5 milyon dolara mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.



    SENEGAL'İN GURUR KAYNAĞI
    Sadio Mane yaptığı yardımlardan dolayı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'den ödül almıştı.

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