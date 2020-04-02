Premier Lig ekibi Liverpool'un süper yıldızlarından Sadio Mane saha içinde olduğu kadar saha dışında da gönülleri fethediyor… Senegalli yıldız coronavirüs hastalarının tedavilerinin yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor. Mane'nin temsilcisi Bjorn Bezemer, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında yapımına başlandığını belirtti.
Bezemer, hastanenin yaklaşık 3.5 milyon dolara mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.
SENEGAL'İN GURUR KAYNAĞI
Sadio Mane yaptığı yardımlardan dolayı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'den ödül almıştı.
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