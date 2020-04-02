Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden Garry Rodrigues, TRT Spor'a konuştu. Yıldız futbolcu, "Tabi ki kolay olmayacak çünkü geçmişte hiçbir zaman sezonun ortasında böyle bir durum olmamıştı. Evde kalmak ve evde antrenman yapıyor olmak zor bir durum. Evet kolay olmayacak ama geri döndüğümüzde performans olarak aynı kalmalıyız. Herkes liglerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor" dedi.
FENER'İN BANA İHTİYACI VAR!
Garry Rodrigues, "Benim Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin de benim performansıma ihtiyacı var" ifadesini kullandı.
FENER'İN BANA İHTİYACI VAR!
Garry Rodrigues, "Benim Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin de benim performansıma ihtiyacı var" ifadesini kullandı.
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