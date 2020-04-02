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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    : Aradan sonra dönüş çok zor olacak

    'nin yldız oyuncusu , “Evde kalmak ve evde antrenman yapıyor olmak zor bir durum” açıklamasında bulundu. Rodrigues,"Benim Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin de benim performansıma ihtiyacı var" dedi.

    Aradan sonra dönüş çok zor olacak
    Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden , TRT Spor'a konuştu. Yıldız futbolcu, "Tabi ki kolay olmayacak çünkü geçmişte hiçbir zaman sezonun ortasında böyle bir durum olmamıştı. Evde kalmak ve evde antrenman yapıyor olmak zor bir durum. Evet kolay olmayacak ama geri döndüğümüzde performans olarak aynı kalmalıyız. Herkes liglerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor" dedi.

    FENER'İN BANA İHTİYACI VAR!
    Garry Rodrigues, "Benim 'ye Fenerbahçe'nin de benim performansıma ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

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